Чоловік підірвався на міні «пелюстка» і скалічив ногу в Харківській області
Пригода сталася у лісі на околиці села Сніжківка Оскільської громади, повідомила ДСНС у Харківській області.
«28 березня цивільний чоловік підірвався на протипіхотній міні ПФМ-1 «пелюска». Внаслідок вибуху чоловік отримав вибухову травму лівої ноги. Обставини події з’ясовуються», – розповіли надзвичайники.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, ліс, міна, мина-лепесток, нога, подорвался, чоловік;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2024 в 15:41;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пригода сталася у лісі на околиці села Сніжківка Оскільської громади, повідомила ДСНС у Харківській області.".