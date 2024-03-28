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Чоловік підірвався на міні «пелюстка» і скалічив ногу в Харківській області

Події 15:41   28.03.2024
Оксана Якушко
Чоловік підірвався на міні «пелюстка» і скалічив ногу в Харківській області

Пригода сталася у лісі на околиці села Сніжківка Оскільської громади, повідомила ДСНС у Харківській області.

«28 березня цивільний чоловік підірвався на протипіхотній міні ПФМ-1 «пелюска». Внаслідок вибуху чоловік отримав вибухову травму лівої ноги. Обставини події з’ясовуються», – розповіли надзвичайники.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2024 в 15:41;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пригода сталася у лісі на околиці села Сніжківка Оскільської громади, повідомила ДСНС у Харківській області.".