Из-за отключений света харьковчане стали чаще застревать в лифтах — что делать

В условиях отключения электричества в Харькове количество вызовов от горожан с просьбой разблокировать двери лифтовых кабин значительно возросло.

Об этом сообщил директор КСП «Харьковгорлифт» Максим Капустян, передает пресс-служба горсовета.

По словам Капустяна, в условиях нехватки электроэнергии в первую очередь необходимо обеспечить возможностью пользования лифтами людей с инвалидностью, пожилых харьковчан, женщин с маленькими детьми, соцработников, сотрудников «скорой» и других экстренных служб.

Поэтому жильцов многоэтажек просят воздержаться от поездок лифтами без особой необходимости и напоминают, что во время воздушной тревоги и комендантского часа пользоваться ими вообще запрещено.

«Пока ситуация со светом нестабильна, также большая просьба не пользоваться лифтом за 30-40 минут до запланированного отключения электроэнергии, поскольку возможны определенные отклонения от графиков», — отметил Капустян.

В случае, если человек застрял в лифте, для вызова аварийной бригады необходимо воспользоваться кнопкой вызова диспетчера или позвонить по телефону: (057) 725-25-25.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов опубликовал график отключений электроэнергии в Харькове и области на период с 1 по 7 апреля. Каждая из шести очередей будет без света в течение четырех часов в сутки. Ознакомиться с графиком можно здесь.