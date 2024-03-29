Из-за отключений света харьковчане стали чаще застревать в лифтах — что делать
В условиях отключения электричества в Харькове количество вызовов от горожан с просьбой разблокировать двери лифтовых кабин значительно возросло.
Об этом сообщил директор КСП «Харьковгорлифт» Максим Капустян, передает пресс-служба горсовета.
По словам Капустяна, в условиях нехватки электроэнергии в первую очередь необходимо обеспечить возможностью пользования лифтами людей с инвалидностью, пожилых харьковчан, женщин с маленькими детьми, соцработников, сотрудников «скорой» и других экстренных служб.
Поэтому жильцов многоэтажек просят воздержаться от поездок лифтами без особой необходимости и напоминают, что во время воздушной тревоги и комендантского часа пользоваться ими вообще запрещено.
«Пока ситуация со светом нестабильна, также большая просьба не пользоваться лифтом за 30-40 минут до запланированного отключения электроэнергии, поскольку возможны определенные отклонения от графиков», — отметил Капустян.
В случае, если человек застрял в лифте, для вызова аварийной бригады необходимо воспользоваться кнопкой вызова диспетчера или позвонить по телефону: (057) 725-25-25.
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов опубликовал график отключений электроэнергии в Харькове и области на период с 1 по 7 апреля. Каждая из шести очередей будет без света в течение четырех часов в сутки. Ознакомиться с графиком можно здесь.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: електрика, лифты, міськрада, отключение, світло, свет, Харьков, электроэнергия;
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- • Дата публикации материала: 29 марта 2024 в 18:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В условиях отключения электричества в Харькове количество вызовов от горожан с просьбой разблокировать двери лифтовых кабин значительно возросло".