Через вимкнення світла харків’яни стали частіше застрягати в ліфтах: що робити
В умовах відключення електрики у Харкові кількість викликів від містян із проханням розблокувати двері ліфтових кабін значно зросла.
Про це повідомив директор КСП “Харківміськліфт” Максим Капустян, передає пресслужба міськради.
За словами Капустяна, в умовах нестачі електроенергії насамперед необхідно забезпечити можливістю користування ліфтами людей з інвалідністю, літніх харків’ян, жінок із маленькими дітьми, соцпрацівників, співробітників “швидкої” та інших екстрених служб.
Тому мешканців багатоповерхівок просять утриматися від поїздок ліфтами без особливої потреби та нагадують, що під час повітряної тривоги та комендантської години користуватися ними взагалі заборонено.
“Доки ситуація зі світлом нестабільна, також велике прохання не користуватися ліфтом за 30-40 хвилин до запланованого відключення електроенергії, оскільки можливі певні відхилення від графіків“, – зазначив Капустян.
У випадку, якщо людина застрягла в ліфті, для виклику аварійної бригади необхідно скористатися кнопкою виклику диспетчера або зателефонувати за номером: (057) 725-25-25.
Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов опублікував графік відключень електроенергії у Харкові та області на період з 1 по 7 квітня. Кожна із шести черг буде без світла протягом чотирьох годин на добу. Ознайомитись з графіком можна тут.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: електрика, електроенергія, лифты, міськрада, отключение, світло, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2024 в 18:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В умовах відключення електрики у Харкові кількість викликів від містян із проханням розблокувати двері ліфтових кабін значно зросла".