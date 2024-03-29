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Через вимкнення світла харків’яни стали частіше застрягати в ліфтах: що робити

Суспільство 18:44   29.03.2024
Олена Нагорна
Через вимкнення світла харків’яни стали частіше застрягати в ліфтах: що робити Фото: пресслужба ХМР

В умовах відключення електрики у Харкові кількість викликів від містян із проханням розблокувати двері ліфтових кабін значно зросла.

Про це повідомив директор КСП “Харківміськліфт” Максим Капустян, передає пресслужба міськради.

За словами Капустяна, в умовах нестачі електроенергії насамперед необхідно забезпечити можливістю користування ліфтами людей з інвалідністю, літніх харків’ян, жінок із маленькими дітьми, соцпрацівників, співробітників “швидкої” та інших екстрених служб.

Тому мешканців багатоповерхівок просять утриматися від поїздок ліфтами без особливої ​​потреби та нагадують, що під час повітряної тривоги та комендантської години користуватися ними взагалі заборонено.

Доки ситуація зі світлом нестабільна, також велике прохання не користуватися ліфтом за 30-40 хвилин до запланованого відключення електроенергії, оскільки  можливі певні відхилення від графіків“, – зазначив Капустян.

У випадку, якщо людина застрягла в ліфті, для виклику аварійної бригади необхідно скористатися кнопкою виклику диспетчера або зателефонувати за номером: (057) 725-25-25.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов опублікував графік відключень електроенергії у Харкові та області на період з 1 по 7 квітня. Кожна із шести черг буде без світла протягом чотирьох годин на добу. Ознайомитись з графіком можна тут.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2024 в 18:44;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В умовах відключення електрики у Харкові кількість викликів від містян із проханням розблокувати двері ліфтових кабін значно зросла".