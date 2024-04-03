Вбросы РФ о «наступлении на Харьков» прокомментировала украинская разведка

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов среди прочих призвал горожан не паниковать из-за российских вбросов о «наступлении на Харьков».

Ничего стратегически нового по формированию ударных группировок врага не произошло, отметил Юсов в эфире нацмарафона.

«Параллельно с этим происходят другие вещи. Вот снова активизировалась белорусская тема. Или некоторые другие, которые враг любит использовать для того, чтобы возбуждать панические настроения, в частности, внутри страны», — сказал Юсов.

Он отметил, что ситуацию украинцам объясняют не только официальные лица, но и независимые военные аналитики.

«Относительно того, как надо реагировать. Безусловно, укрепление линии обороны по всему направлению происходит. Сейчас чрезвычайно активно. И есть разные планы, и командование прорабатывает различные сценарии. О том, что касается угрозы: «здесь и сейчас, завтра нападут» и «надо немедленно бежать и сеять панику» — нет, конечно, это российские ИПсО. И для этого оно и делается», — добавил Юсов.

Напомним, ранее в соцсетях распространилось сообщение якобы от имени ГСЧС Украины, в котором харьковчан призывают выехать из города до 15 апреля «в связи с возможным окружением врага». В МВД и Центре противодействия дезинформации СНБО Украины сообщили: это — российский информационный вброс, ИПсО, направленная на нагнетание паники среди жителей Харьковщины.