Вкиди РФ щодо “наступу на Харків” прокоментувала українська розвідка

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов серед інших закликав містян не панікувати через російські вкиди щодо “наступу на Харків”.

Нічого стратегічно нового щодо формувань ударних угруповань ворога не сталося, зазначив Юсов в етері нацмарафону.

“Паралельно з цим відбуваються інші речі. Ось знову активізувалась білоруська тема. Або деякі інші, які ворог любить використовувати для того, щоб збурювати панічні настрої, зокрема, всередині країни”, – сказав Юсов.

Він зазначив, що ситуацію пояснюють не тільки офіційні особи, а й незалежні військові аналітики.

“Стосовно того, як треба реагувати. Безумовно, укріплення лінії оборони по всьому напрямку відбувається. Зараз надзвичайно активно. І є різні плани, і командування пропрацьовує різні сценарії. Про те, що стосується загрози: “тут і зараз, завтра нападуть” і “треба негайно тікати та сіяти паніку” – ні, звичайно, це російські ІПсО. І для цього воно і робиться”, – додав Юсов.

Нагадаємо, раніше в соцмережах поширилося повідомлення нібито від імені ДСНС України, в якому харків’ян закликають виїхати з міста до 15 квітня “у зв’язку з можливим оточенням ворога”. У МВС та Центрі протидії дезінформації РНБО України повідомили: це — російський інформаційний вкид, ІПсО, спрямована на нагнітання паніки серед мешканців Харківщини.