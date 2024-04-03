“Ресурсів у ворога наразі немає”, – Синєгубов про ІПсО щодо “оточення Харкова”

Ворожу інформаційно-психологічну операцію щодо нібито проведення ДСНС України евакуації з Харкова через перспективу його “оточення” прокоментував начальник ХОВА Олег Синєгубов.

В етері нацмарафону він зазначив, що російські інформаційні вкиди, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні, фіксують постійно з 2022 року.

“Ми чітко розуміли ті дати, які ставили собі за мету росіяни. Спочатку відбити території, які були деокуповані, оточити Харків, захопити Харків тощо. Це все ІПсО, ми це розуміємо. Комунікуємо з нашими людьми, що для цього підстав і наявних ресурсів у ворога наразі немає. Ми повністю контролюємо ту ситуацію, яка відбувається наразі на ворожій території, по нашому напрямку, на півночі, на північно-східному та східному напрямках. Тому наразі підстав для цивільних реагувати на такі заяви немає”, – запевнив Синєгубов.

При цьому він констатував, що військові РФ посилили атаки регіону керованими авіабомбами, зокрема Богодухівського та Харківського районів.

“Руйнівна сила досить велика. Це виключно цивільна інфраструктура або мостові переправи, інфраструктура транспортна тощо. І так, дійсно, фіксуємо і по лінії фронту такі удари. Ну а по місту Харків, як ми раніше зазначали, ворог почав застосовувати керований боєприпас. Це можна назвати різновидом КАБу, але це трохи інша історія”, – додав начальник ХОВА.

Нагадаємо, раніше в соцмережах поширилося повідомлення нібито від імені ДСНС України, в якому харків’ян закликають виїхати з міста до 15 квітня “у зв’язку з можливим оточенням ворога”. У МВС та Центрі протидії дезінформації РНБО України повідомили: це — російський інформаційний вкид, ІПсО, спрямована на нагнітання паніки серед мешканців Харківщини.