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«Ресурсов у врага сейчас нет», — Синегубов об ИПсО об «окружении Харькова»

Общество 18:19   03.04.2024
Елена Нагорная
«Ресурсов у врага сейчас нет», — Синегубов об ИПсО об «окружении Харькова»

Вражескую информационно-психологическую операцию о якобы проведении ГСЧС Украины эвакуации из Харькова в связи с перспективой его «окружения» прокомментировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

В эфире нацмарафона он отметил, что российские информационные вбросы, направленные на дестабилизацию ситуации в Украине, фиксируют постоянно с 2022 года.

«Мы четко понимали те даты, которые ставили целями россияне. Сначала отбить территории, которые были деоккупированы, окружить Харьков, захватить Харьков и тому подобное. Это все ИПсО. Коммуницируем с нашими людьми, что для этого оснований и имеющихся ресурсов у врага сейчас нет. Мы полностью контролируем ту ситуацию, которая происходит сейчас на вражеской территории, по нашему направлению, на севере, на северо-восточном и восточном направлениях. Поэтому сейчас оснований для гражданских реагировать на такие заявления нет», — заверил Синегубов.

При этом он констатировал, что военные РФ усилили атаки региона управляемыми авиабомбами, в частности Богодуховского и Харьковского районов.

«Разрушительная сила достаточно большая. Это исключительно гражданская инфраструктура или мостовые переправы, инфраструктура транспортная и тому подобное. И да, действительно, фиксируем и по линии фронта такие удары. Ну а по Харькову, как мы ранее отмечали, враг начал применять управляемый боеприпас. Это можно назвать разновидностью КАБа, но это немного другая история», — добавил начальник ХОВА.

Напомним, ранее в соцсетях распространилось сообщение якобы от имени ГСЧС Украины, в котором харьковчан призывают выехать из города до 15 апреля «в связи с возможным окружением врага». В МВД и Центре противодействия дезинформации СНБО Украины сообщили: это — российский информационный вброс, ИПсО, направленная на нагнетание паники среди жителей Харьковщины.

Читайте также: ИПсО РФ «стали более утонченными»: эксперт о «наступлении на Харьков»

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 апреля 2024 в 18:19;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вражескую информационно-психологическую операцию о якобы проведении ГСЧС Украины эвакуации из Харькова в связи с перспективой его «окружения» прокомментировал начальник ХОВА Олег Синегубов".