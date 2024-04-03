«Ресурсов у врага сейчас нет», — Синегубов об ИПсО об «окружении Харькова»

Вражескую информационно-психологическую операцию о якобы проведении ГСЧС Украины эвакуации из Харькова в связи с перспективой его «окружения» прокомментировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

В эфире нацмарафона он отметил, что российские информационные вбросы, направленные на дестабилизацию ситуации в Украине, фиксируют постоянно с 2022 года.

«Мы четко понимали те даты, которые ставили целями россияне. Сначала отбить территории, которые были деоккупированы, окружить Харьков, захватить Харьков и тому подобное. Это все ИПсО. Коммуницируем с нашими людьми, что для этого оснований и имеющихся ресурсов у врага сейчас нет. Мы полностью контролируем ту ситуацию, которая происходит сейчас на вражеской территории, по нашему направлению, на севере, на северо-восточном и восточном направлениях. Поэтому сейчас оснований для гражданских реагировать на такие заявления нет», — заверил Синегубов.

При этом он констатировал, что военные РФ усилили атаки региона управляемыми авиабомбами, в частности Богодуховского и Харьковского районов.

«Разрушительная сила достаточно большая. Это исключительно гражданская инфраструктура или мостовые переправы, инфраструктура транспортная и тому подобное. И да, действительно, фиксируем и по линии фронта такие удары. Ну а по Харькову, как мы ранее отмечали, враг начал применять управляемый боеприпас. Это можно назвать разновидностью КАБа, но это немного другая история», — добавил начальник ХОВА.

Напомним, ранее в соцсетях распространилось сообщение якобы от имени ГСЧС Украины, в котором харьковчан призывают выехать из города до 15 апреля «в связи с возможным окружением врага». В МВД и Центре противодействия дезинформации СНБО Украины сообщили: это — российский информационный вброс, ИПсО, направленная на нагнетание паники среди жителей Харьковщины.