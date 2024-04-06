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На Купянском направлении есть тактический успех — Сырский о ситуации на фронте

Политика 11:30   06.04.2024
Елена Нагорная
На Купянском направлении есть тактический успех — Сырский о ситуации на фронте

На Купянском и Лиманском направлениях Силы обороны Украины имеют определенный тактический успех, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сирский. Какой именно — не уточнил.

В целом, по оценке Сырского, ситуация в районе проведения операции Сил обороны остается сложной.

«Противник, используя преимущество в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах пытается достичь своей цели по выходу на административную границу Донецкой области. Враг продолжает ведение наступательных действий днем и ночью, применяя штурмовые группы при поддержке бронетехники. На отдельных направлениях пытается вести штурмовые действия в пешем порядке, волнами, от взвода до роты, иногда батальона», — сообщил главнокомандующий ВСУ.

По его словам, особенно сложной является обстановка на Бахмутском направлении в районах к востоку от Часового Яра и Клещиевки; на Авдеевском — в районах Бердычей, Орловки, Водяного, Первомайского; на Новопавловском — в районе Новомихайловки.

«Наиболее жесткие бои на сегодня продолжаются в районах Первомайского и Водяного, а также восточнее Часового Яра, где враг пытается прорвать оборону наших войск. Часов Яр остается под нашим контролем, все попытки противника прорваться к населенному пункту потерпели неудачу», — информирует Сырский.

На Лиманском, Ореховском и Херсонском направлениях обстановка также остается напряженной, но успеха враг не имеет.

«На Лиманском направлении противник ведет локальные наступательные действия в районах Белогоровки, Веселого; на Ореховском — в районах Работино и Вербового с целью восстановления утраченного положения; на Херсонском — пытается вытеснить наши войска с плацдарма на левом берегу реки Днепр в районе Крынки», — отметил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ резюмировал, что Силы обороны продолжают стойко удерживать рубежи и позиции, истощать врага, наносить ему значительные потери в личном составе, вооружении и военной технике.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 апреля 2024 в 11:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском и Лиманском направлениях Силы обороны Украины имеют определенный тактический успех".