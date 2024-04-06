На Купянском направлении есть тактический успех — Сырский о ситуации на фронте
На Купянском и Лиманском направлениях Силы обороны Украины имеют определенный тактический успех, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сирский. Какой именно — не уточнил.
В целом, по оценке Сырского, ситуация в районе проведения операции Сил обороны остается сложной.
«Противник, используя преимущество в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах пытается достичь своей цели по выходу на административную границу Донецкой области. Враг продолжает ведение наступательных действий днем и ночью, применяя штурмовые группы при поддержке бронетехники. На отдельных направлениях пытается вести штурмовые действия в пешем порядке, волнами, от взвода до роты, иногда батальона», — сообщил главнокомандующий ВСУ.
По его словам, особенно сложной является обстановка на Бахмутском направлении в районах к востоку от Часового Яра и Клещиевки; на Авдеевском — в районах Бердычей, Орловки, Водяного, Первомайского; на Новопавловском — в районе Новомихайловки.
«Наиболее жесткие бои на сегодня продолжаются в районах Первомайского и Водяного, а также восточнее Часового Яра, где враг пытается прорвать оборону наших войск. Часов Яр остается под нашим контролем, все попытки противника прорваться к населенному пункту потерпели неудачу», — информирует Сырский.
На Лиманском, Ореховском и Херсонском направлениях обстановка также остается напряженной, но успеха враг не имеет.
«На Лиманском направлении противник ведет локальные наступательные действия в районах Белогоровки, Веселого; на Ореховском — в районах Работино и Вербового с целью восстановления утраченного положения; на Херсонском — пытается вытеснить наши войска с плацдарма на левом берегу реки Днепр в районе Крынки», — отметил Сырский.
Главнокомандующий ВСУ резюмировал, что Силы обороны продолжают стойко удерживать рубежи и позиции, истощать врага, наносить ему значительные потери в личном составе, вооружении и военной технике.
Читайте также: Авиаудары по Харьковщине и ночная атака на Украину — сводка Генштаба ВСУ
Новости по теме:
- Категории: Политика, Украина, Харьков; Теги: ВСУ, главнокомандующий, купянск, купянское направление, сырский, фронт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На Купянском направлении есть тактический успех — Сырский о ситуации на фронте»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 апреля 2024 в 11:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском и Лиманском направлениях Силы обороны Украины имеют определенный тактический успех".