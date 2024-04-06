Авиаудары по Харьковщине и ночная атака на Украину — сводка Генштаба ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
В течение суток в Харьковской области вражеским авиаударам подверглись Круглое, Берестовое и Купянск, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.
На Купянском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.
Ночью захватчики в очередной раз атаковали Украину, применив 32 БпЛА типа «Shahed». 28 ударных дронов уничтожили силы ПВО. Под утро враг запустил крылатые ракеты различных типов.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, были сбиты две крылатые ракеты Х-101/Х-555 и крылатая ракета «Калибр».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака, генштаб, купянск, обстрелы, Украина, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 6 апреля 2024 в 09:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток в Харьковской области вражеским авиаударам подверглись Круглое, Берестовое и Купянск, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00".