Авіаудари по Харківщині та нічна атака на Україну – зведення Генштабу ЗСУ
Протягом доби на Харківщині ворожих авіаударів зазнали Кругле, Берестове та Куп’янськ, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.
На Куп’янському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.
Вночі загарбники вкотре атакували Україну, застосувавши 32 БпЛА типу “Shahed”. 28 ударних дронів знищили сили ППО. Під ранок ворог запустив крилаті ракети різних типів.
За даними командування Повітряних сил ЗСУ, було збито дві крилаті ракети Х-101/Х-555 і крилату ракету “Калібр”.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2024 в 09:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби на Харківщині ворожих авіаударів зазнали Кругле, Берестове та Куп’янськ".