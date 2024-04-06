На Куп’янському напрямку маємо тактичний успіх – Сирський про фронт

На Куп’янському та Лиманському напрямках Сили оборони України мають певний тактичний успіх, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Який саме – не уточнив.

У цілому, за оцінкою Сирського, ситуація в районі проведення операції Сил оборони залишається складною.

“Противник, використовуючи перевагу у повітрі, ракетах та артилерійських боєприпасах намагається досягти своєї мети щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області. Ворог продовжує ведення наступальних дій вдень і вночі, застосовуючи штурмові групи за підтримки бронетехніки. На окремих напрямках намагається вести штурмові дії в пішому порядку, хвилями, від взводу до роти, інколи батальйону”, – повідомив головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, особливо складною є обстановка на Бахмутському напрямку в районах на схід від Часового Яру та Кліщіївки; на Авдіївському – в районах Бердичів, Орлівки, Водяного, Первомайського; на Новопавлівському – в районі Новомихайлівки.

“Найбільш жорсткі бої на сьогодні тривають в районах Первомайського і Водяного, а також східніше Часового Яру, де ворог намагається прорвати оборону наших військ. Часів Яр залишається під нашим контролем, всі спроби противника прорватися до населеного пункту зазнали невдачі”, – інформує Сирський.

На Лиманському, Оріхівському та Херсонському напрямках обстановка також залишається напруженою, але успіху ворог не має.

“На Лиманському напрямку противник веде локальні наступальні дії в районах Білогорівки, Веселого; на Оріхівському – в районах Роботиного та Вербового з метою відновлення втраченого положення; на Херсонському – намагається витіснити наші війська з плацдарму на лівому березі ріки Дніпро в районі Кринки”, – зазначив Сирський.

Він резюмував, що Сили оборони продовжують стійко утримувати рубежі та позиції, виснажувати ворога, завдавати йому значних втрат в особовому складі, озброєнні та військовій техніці.