На Куп’янському напрямку маємо тактичний успіх – Сирський про фронт
На Куп’янському та Лиманському напрямках Сили оборони України мають певний тактичний успіх, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Який саме – не уточнив.
У цілому, за оцінкою Сирського, ситуація в районі проведення операції Сил оборони залишається складною.
“Противник, використовуючи перевагу у повітрі, ракетах та артилерійських боєприпасах намагається досягти своєї мети щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області. Ворог продовжує ведення наступальних дій вдень і вночі, застосовуючи штурмові групи за підтримки бронетехніки. На окремих напрямках намагається вести штурмові дії в пішому порядку, хвилями, від взводу до роти, інколи батальйону”, – повідомив головнокомандувач ЗСУ.
За його словами, особливо складною є обстановка на Бахмутському напрямку в районах на схід від Часового Яру та Кліщіївки; на Авдіївському – в районах Бердичів, Орлівки, Водяного, Первомайського; на Новопавлівському – в районі Новомихайлівки.
“Найбільш жорсткі бої на сьогодні тривають в районах Первомайського і Водяного, а також східніше Часового Яру, де ворог намагається прорвати оборону наших військ. Часів Яр залишається під нашим контролем, всі спроби противника прорватися до населеного пункту зазнали невдачі”, – інформує Сирський.
На Лиманському, Оріхівському та Херсонському напрямках обстановка також залишається напруженою, але успіху ворог не має.
“На Лиманському напрямку противник веде локальні наступальні дії в районах Білогорівки, Веселого; на Оріхівському – в районах Роботиного та Вербового з метою відновлення втраченого положення; на Херсонському – намагається витіснити наші війська з плацдарму на лівому березі ріки Дніпро в районі Кринки”, – зазначив Сирський.
Він резюмував, що Сили оборони продовжують стійко утримувати рубежі та позиції, виснажувати ворога, завдавати йому значних втрат в особовому складі, озброєнні та військовій техніці.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2024 в 11:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському та Лиманському напрямках Сили оборони України мають певний тактичний успіх".