«Очень жесткие графики»: Терехов — о перспективах стабильного электроснабжения

О перспективах восстановления стабильного электроснабжения в Харькове рассказал в эфире национального телемарафона мэр Игорь Терехов.

«Очень серьезно не хватает напряжения. Поэтому были введены Харьковоблэнерго и Укрэнерго графики отключения. Очень жесткие графики отключения. Сегодня очень много магазинов, магазинов, АЗС работают на генераторах. Но наши энергетики обещают, что они будут исправлять понемногу. Это очень тяжело, но будут исправлять эту ситуацию и на выходных, и на следующей неделе», — отметил Терехов.

Мэр констатировал, что разрушения, которым подверглась энергоинфраструктура региона, — самые большие с начала полномасштабной войны, поэтому ситуация очень тяжелая.

«Оборудование нужно изготавливать. Определенные сроки есть. Но нам обещают, что как можно быстрее будет восстановлено устойчивое электроснабжение. Действительно, пройдет определенное время. Мы понимаем, горожане это понимают», — сказал мэр.

Он также добавил, что метро сегодня работает в режиме выходного, то есть с интервалом движения поездов до 20 минут, к станциям подземки людей подвозят троллейбусами, также курсируют муниципальные автобусы.

Ранее ХОВА опубликовала новый график почасовых отключений электроэнергии на 6-10 апреля для Харькова и области — каждая из шести очередей должна быть без света по семь часов в сутки.