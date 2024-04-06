“Дуже жорсткі графіки”: Терехов – про перспективи сталого електропостачання
Про перспективи відновлення стабільного електропостачання у Харкові розповів в етері національного телемарафону мер Ігор Терехов.
“Дуже серйозно не вистачає напруги. Тому були введені Харківобленерго та Укренерго графіки відключення. Дуже жорсткі графіки відключення. Сьогодні дуже багато крамниць, магазинів, АЗС працюють на генераторах. Але наші енергетики обіцяють, що вони будуть виправляти потроху. Це дуже важко, але будуть виправляти цю ситуацію і на вихідних, і наступного тижня”, – зазначив Терехов.
Мер констатував, що руйнації, яких зазнала енергоінфраструктура регіону, найбільші від початку повномасштабної війни, тому ситуація дуже важка.
“Обладнання потрібно виготовляти. Певні строки є. Але нам обіцяють, що якнайшвидше буде відновлене стале електропостачання. Дійсно пройде певний час. Ми розуміємо, містяни це розуміють” – сказав мер.
Він також додав, що метро сьогодні працює в режимі вихідного, тобто з інтервалом руху поїздів до 20 хвилин, до станцій підземки людей підвозять тролейбусами, також курсують муніципальні автобуси.
Раніше ХОВА опублікувала новий графік погодинних відключень електроенергії на 6-10 квітня для Харкова та області – кожна з шести черг має бути без світла по сім годин на добу.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2024 в 10:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про перспективи відновлення стабільного електропостачання у Харкові розповів в етері національного телемарафону мер Ігор Терехов".