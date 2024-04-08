В Безлюдовке заказали ремонт дорог: ХАЦ нашел завышенные цены у фирмы-новичка

В поселке Безлюдовка Харьковского района планируют отремонтировать дорог и тротуаров на 2,3 миллиона гривен.

Несколько сделок поссовет заключил с ФЛП Жменя Наталья Григорьевна, сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на систему «Prozorro».

Активисты отмечают, что соглашения начали заключать с 25 марта, тогда как ФЛП был открыт 11 марта и уже через две недели начал без тендеров получать подряды от поссовета.

По данным ОО, если сначала соглашения были на грейдирование дорог, то последний договор касается капремонта тротуара по ул. Змиевская, на участке от дома №48 до дома №6. Стоимость работ — 797,5 тысячи гривен.

Активисты также пишут, что в договорах завышены цены на асфальт и битум.

«Стоимость асфальтной смеси — 6360 гривен за кубический метр, хотя, например, один из основных подрядчиков для ремонта дорог в громадах — ООО «Легионстрой» — обычно ремонтирует дороги по цене 5300 гривен за кубометр. Харьковские коммунальщики покупают асфальт для ремонта тротуаров еще дешевле. Стоимость битума завышена в полтора раза. Для ремонта тротуара в Безлюдовке битум покупают по 45000 гривен за тонну, а коммунальщики в Лозовой покупают по 31700 гривен за тонну. У ООО «Легионстрой» в сметах битумная эмульсия стоит 33200 гривен за тонну», — информируют в ХАЦ.