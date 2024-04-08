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У Безлюдівці замовили ремонт доріг: ХАЦ знайшов завищені ціни у фірми-новачка

Суспільство 21:12   08.04.2024
Олена Нагорна
У Безлюдівці замовили ремонт доріг: ХАЦ знайшов завищені ціни у фірми-новачка Фото: СВіРІ в Харківській області

У селищі Безлюдівка Харківського району планують відремонтувати дороги та тротуари на 2,3 мільйона гривень.

Декілька угод селищна рада уклала з ФОП Жменя Наталія Григорівна, повідомляє ГО “Харківський антикорупційний центр” з посиланням на систему “Prozorro”.

Активісти зазначають, що угоди почали укладати з 25 березня, тоді як ФОП був відкритий 11 березня і вже за два тижні почав без тендерів отримувати підряди від селищної ради.

За даними ГО, якщо спочатку угоди були на грейдерування доріг, то останній договір стосується капремонту тротуару по вул. Зміївська, на ділянці від будинку №48 до будинку №6. Вартість робіт – 797,5 тисяч гривень.

Активісти також пишуть, що в угодах ціни на асфальт та бітум – завищені.

“Вартість асфальтної суміші встановили 6360 гривень за кубічний метр, хоча, наприклад, один з основних підрядників для ремонту доріг у громадах – ТОВ “Легіонбуд” – зазвичай ремонтує дороги за ціною 5300 гривень за кубометр. Харківські комунальники купують асфальт для ремонту тротуарів ще дешевше. Вартість бітуму завищена у півтора раза. Для ремонту тротуару у Безлюдівці бітум купують по 45000 гривень за тонну, а комунальники у Лозовій купують по 31700 гривень за тонну. У ТОВ “Легіонбуд” в кошторисах бітумна емульсія коштує 33200 гривень за тонну”, – інформують у ХАЦ.

Читайте також: Грошей на капремонти все немає: на яких дорогах Харківщини латають ями (фото)

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2024 в 21:12;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Безлюдівка Харківського району планують відремонтувати дороги та тротуари на 2,3 мільйона гривень".