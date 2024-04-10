Терехов рассказал, есть ли у него «план Б» на случай вторжения РФ в Харьков

Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью «Украинской правде» ответил на один из самых популярных сейчас вопросов — о вероятном вторжении россиян.

Так Терехов отреагировал на вопрос, есть ли у него «план Б» — на случай, если россияне придут в Харьков: «Да не придут они в Харьков. Я уверен в этом. Будем отстаивать до конца. Что такое «план Б»?.. Я не уехал и я не уеду».

Мэр также подчеркнул, что оборонительные сооружения вокруг Харькова строятся давно, но подробности о них, по понятным причинам, он рассказать не может.

«Если они пойдут в наступление и что-то не будет подготовлено, я тоже себя буду корить за это. Мне важен Харьков. Помогаем и будем помогать (военным и ХОВА в строительстве укреплений — Ред.), есть определенный план действий», – подчеркнул мэр.