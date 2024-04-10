Терехов розповів, чи має “план Б” на випадок вторгнення РФ до Харкова
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Мер Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю “Українській правді” відповів на одне із найпопулярніших зараз питань – про ймовірне вторгнення росіян.
Так Терехов відреагував на питання, чи є у нього “план Б” – на випадок, якщо росіяни прийдуть до Харкова: “Та не прийдуть вони до Харкова. Я впевнений у цьому. Будемо відстоювати до кінця. Що таке “план Б”?.. Я не поїхав і я не поїду”.
Мер також наголосив, що оборонні споруди навколо Харкова будуються давно, але подробиці про них, зі зрозумілих причин, він розповісти не може.
“Якщо вони підуть у наступ і щось буде не підготовлено, я теж себе буду корити за це. Мені ж важливий Харків. Допомагаємо і допомагатимемо (військовим і ХОВА в будівництві укріплень – Ред.), є певний план дій”, – наголосив мер.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2024 в 11:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю “Українській правді” відповів на одне із найпопулярніших зараз питань – про ймовірне вторгнення росіян".