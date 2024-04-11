Пожилой мужчина ранен в результате удара КАБом по Харьковщине
Около часа назад оккупанты нанесли удар КАБом по Большим Проходам, сообщил начальник военной администрации Вячеслав Задоренко.
«В результате бомбардировки в селе разрушены 6 частных домов, нанесен ущерб гражданской инфраструктуре. По предварительным данным, ранение получил 75-летний местный житель. Он доставлен в больницу. Информация о других пострадавших выясняется», – рассказал Задоренко.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Большие Проходы, Вячеслав Задоренко, КАБ, мужчина, поранений, раненый, харьковщина, чоловік;
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2024 в 17:41;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около часа назад оккупанты нанесли удар КАБом по Большим Проходам, сообщил начальник военной администрации Вячеслав Задоренко.".