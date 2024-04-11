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Пожилой мужчина ранен в результате удара КАБом по Харьковщине

Происшествия 17:41   11.04.2024
Оксана Якушко
Пожилой мужчина ранен в результате удара КАБом по Харьковщине

Около часа назад оккупанты нанесли удар КАБом по Большим Проходам, сообщил начальник военной администрации Вячеслав Задоренко.

«В результате бомбардировки в селе разрушены 6 частных домов, нанесен ущерб гражданской инфраструктуре. По предварительным данным, ранение получил 75-летний местный житель. Он доставлен в больницу. Информация о других пострадавших выясняется», – рассказал Задоренко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 11 апреля 2024 в 17:41;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около часа назад оккупанты нанесли удар КАБом по Большим Проходам, сообщил начальник военной администрации Вячеслав Задоренко.".