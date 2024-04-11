Пожилой мужчина ранен в результате удара КАБом по Харьковщине

Около часа назад оккупанты нанесли удар КАБом по Большим Проходам, сообщил начальник военной администрации Вячеслав Задоренко.

«В результате бомбардировки в селе разрушены 6 частных домов, нанесен ущерб гражданской инфраструктуре. По предварительным данным, ранение получил 75-летний местный житель. Он доставлен в больницу. Информация о других пострадавших выясняется», – рассказал Задоренко.