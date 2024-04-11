Літнього чоловіка поранено внаслідок удару КАБом по Харківщині
Близько години тому окупанти завдали удару КАБом Великими Проходами, повідомив начальник військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
«Внаслідок бомбардування у селі зруйновано 6 приватних будинків, завдано шкоди цивільній інфраструктурі. За попередньою інформацією, поранення отримав 75-річний місцевий мешканець. Його доправлено до лікарні. Інформація щодо інших постраждалих з’ясовується», – розповів Задоренко.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Большие Проходы, Вячеслав Задоренко, КАБ, поранений, харківщина, чоловік;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2024 в 17:41;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько години тому окупанти завдали удару КАБом Великими Проходами, повідомив начальник військової адміністрації Вячеслав Задоренко.".