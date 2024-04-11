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Літнього чоловіка поранено внаслідок удару КАБом по Харківщині

Події 17:41   11.04.2024
Оксана Якушко
Літнього чоловіка поранено внаслідок удару КАБом по Харківщині

Близько години тому окупанти завдали удару КАБом Великими Проходами, повідомив начальник військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

«Внаслідок бомбардування у селі зруйновано 6 приватних будинків, завдано шкоди цивільній інфраструктурі. За попередньою інформацією, поранення отримав 75-річний місцевий мешканець. Його доправлено до лікарні. Інформація щодо інших постраждалих з’ясовується», – розповів Задоренко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2024 в 17:41;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько години тому окупанти завдали удару КАБом Великими Проходами, повідомив начальник військової адміністрації Вячеслав Задоренко.".