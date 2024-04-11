Літнього чоловіка поранено внаслідок удару КАБом по Харківщині

Близько години тому окупанти завдали удару КАБом Великими Проходами, повідомив начальник військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

«Внаслідок бомбардування у селі зруйновано 6 приватних будинків, завдано шкоди цивільній інфраструктурі. За попередньою інформацією, поранення отримав 75-річний місцевий мешканець. Його доправлено до лікарні. Інформація щодо інших постраждалих з’ясовується», – розповів Задоренко.