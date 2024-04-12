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7 лет за решеткой получил мужчина, ограбивший пожилую женщину в Харькове

Происшествия 18:01   12.04.2024
Оксана Якушко
7 лет за решеткой получил мужчина, ограбивший пожилую женщину в Харькове

15 января этого года 42-летний неоднократно судимый мужчина ограбил 88-летнюю женщину, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Около 11 часов дня злоумышленник находился возле одного из домов, расположенных на площади Героев Небесной Сотни, и увидел, как потерпевшая заходит в подъезд. Грабитель вошел за ней и, понимая, что пожилая женщина из-за возраста не сможет сопротивляться, вытащил у нее из сумки кошелек, после чего выбежал из подъезда.

«Добычей» злоумышленника стали наличные и пенсионное удостоверение потерпевшей.
В ходе суда обвиняемый полностью признал свою вину.

Суд признал виновным мужчину в грабеже, ему назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 апреля 2024 в 18:01;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 января этого года 42-летний неоднократно судимый мужчина ограбил 88-летнюю женщину, сообщила Харьковская областная прокуратура.".