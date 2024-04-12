7 лет за решеткой получил мужчина, ограбивший пожилую женщину в Харькове
15 января этого года 42-летний неоднократно судимый мужчина ограбил 88-летнюю женщину, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Около 11 часов дня злоумышленник находился возле одного из домов, расположенных на площади Героев Небесной Сотни, и увидел, как потерпевшая заходит в подъезд. Грабитель вошел за ней и, понимая, что пожилая женщина из-за возраста не сможет сопротивляться, вытащил у нее из сумки кошелек, после чего выбежал из подъезда.
«Добычей» злоумышленника стали наличные и пенсионное удостоверение потерпевшей.
В ходе суда обвиняемый полностью признал свою вину.
Суд признал виновным мужчину в грабеже, ему назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: грабеж, жінка, женщина, приговор, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 12 апреля 2024 в 18:01;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 января этого года 42-летний неоднократно судимый мужчина ограбил 88-летнюю женщину, сообщила Харьковская областная прокуратура.".