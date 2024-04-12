7 років за ґратами отримав чоловік, що пограбував літню жінку у Харкові
15 січня цього року 42-річний неодноразово засуджений чоловік пограбував 88-річну жінку, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Близько 11 години дня зловмисник перебував біля одного з будинків, розташованих на майдані Героїв Небесної Сотні, і побачив, як потерпіла заходить до під’їзду. Грабіжник увійшов за нею і, розуміючи, що літня жінка через вік не зможе чинити йому опір, витягнув у неї з сумки гаманець, після чого вибіг із під’їзду.
«Здобиччю» зловмисника стали готівка і пенсійне посвідчення потерпілої.
Під час суду обвинувачений повністю визнав свою вину.
Суд визнав винним чоловіка у грабежі, йому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2024 в 18:01;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 січня цього року 42-річний неодноразово засуджений чоловік пограбував 88-річну жінку, повідомила Харківська обласна прокуратура.".