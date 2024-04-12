Армия РФ нанесла авиаудар, но не штурмовала на Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ в утренней сводке 12 апреля проинформировал о ситуации на фронте и обстрелах.

«За прошедшие сутки авиационный удар пришелся по населенному пункту Боровая Харьковской области», — проинформировали в Генштабе.

По Украине в целом было 126 авиационных ударов, 54 — ракетных и 95 обстрелов из РСЗО. Вражеская артиллерия обстреляла 110 населенных пунктов страны. На фронте за сутки зафиксировали 78 боевых столкновений.

«На Купянском и Лиманском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел», — отметили в Генштабе.

За сутки авиация Сил обороны ударила по 12 районам сосредоточения оккупантов и одному их ЗРК. Ракетчики поразили одно средство ПВО, станцию РЭБ и два района сосредоточения.