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Армия РФ нанесла авиаудар, но не штурмовала на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 07:44   12.04.2024
Оксана Горун
Армия РФ нанесла авиаудар, но не штурмовала на Харьковщине — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в утренней сводке 12 апреля проинформировал о ситуации на фронте и обстрелах.

«За прошедшие сутки авиационный удар пришелся по населенному пункту Боровая Харьковской области», — проинформировали в Генштабе.

По Украине в целом было 126 авиационных ударов, 54 — ракетных и 95 обстрелов из РСЗО. Вражеская артиллерия обстреляла 110 населенных пунктов страны. На фронте за сутки зафиксировали 78 боевых столкновений.

«На Купянском и Лиманском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел», — отметили в Генштабе.

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За сутки авиация Сил обороны ударила по 12 районам сосредоточения оккупантов и одному их ЗРК.  Ракетчики поразили одно средство ПВО, станцию РЭБ и два района сосредоточения.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 апреля 2024 в 07:44;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 12 апреля проинформировал о ситуации на фронте и обстрелах".