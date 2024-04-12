Армія РФ завдала авіаудару, але не штурмувала на Харківщині – Генштаб

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 12 квітня поінформував про ситуацію на фронті та обстріли.

“Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнав населений пункт Борова Харківської області”, – поінформували в Генштабі.

По Україні загалом було 126 авіаційних ударів, 54 – ракетних та 95 обстрілів з РСЗВ. Ворожа артилерія обстріляла 110 населених пунктів. На фронті за добу зафіксували 78 бойових зіткнень.

“На Куп’янському та Лиманському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів”, – зазначили в Генштабі.

За добу авіація Сил оборони вдарила по 12 районах зосередження окупантів та одному їхньому ЗРК. Ракетники вразили один засіб ППО, станцію РЕБ та два райони зосередження.