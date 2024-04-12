Армія РФ завдала авіаудару, але не штурмувала на Харківщині – Генштаб
Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 12 квітня поінформував про ситуацію на фронті та обстріли.
“Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнав населений пункт Борова Харківської області”, – поінформували в Генштабі.
По Україні загалом було 126 авіаційних ударів, 54 – ракетних та 95 обстрілів з РСЗВ. Ворожа артилерія обстріляла 110 населених пунктів. На фронті за добу зафіксували 78 бойових зіткнень.
“На Куп’янському та Лиманському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів”, – зазначили в Генштабі.
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За добу авіація Сил оборони вдарила по 12 районах зосередження окупантів та одному їхньому ЗРК. Ракетники вразили один засіб ППО, станцію РЕБ та два райони зосередження.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2024 в 07:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 12 квітня поінформував про ситуацію на фронті та обстріли".