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Присвоили деньги на восстановление: реакция ХТС, имя подозреваемого чиновника

Общество 12:43   12.04.2024
Виктория Яковенко
Присвоили деньги на восстановление: реакция ХТС, имя подозреваемого чиновника

В «Харьковских тепловых сетях» прокомментировали дело о присвоении 160 млн грн на восстановление города, фигурантом которого является первый заместитель гендиректора КП.

Гендиректор «ХТС» Василий Скопенко сообщает, что способствуют следствию и предоставляют всю необходимую информацию. А должностные лица, которым объявили о подозрении, будут отстранены от исполнения полномочий в должности.

Тем временем в ОО «Харьковский антикоррупционный центр» назвали имя вероятного фигуранта дела. По данным активистов, подозрение вручили первому заместителю директора КП «ХТС» Сергею Волику.

«Как мы выяснили, в 2022 году «ХТС» заключали прямые контракты с фирмами, а документы так и не появились у Prozorro. Но через некоторое время адреса, название и основатели компаний-подрядчиков менялись до неузнаваемости. Яркий пример: ООО «Вуглеметтрейдінг» получило от «ХТС» 140 миллионов гривен за трубы. Основателем и директором фирмы был Денис Фролов. Человек с таким ФИО был известен как коммерческий директор Днепровского металлургического завода, занимающийся производством труб. Этот завод принадлежит группе DCH Александра Ярославского. Именно в «Металлисте» много лет работал подозреваемый Сергей Волык», – отметили активисты.

Напомним, вчера, 11 апреля в НАБУ сообщили о разоблачении организованной группы, созданной в 2022 году, завладевшей государственными средствами и деньгами международных партнеров Украины, необходимыми для восстановления критической инфраструктуры Харькова. Организатор группы один из влиятельных бизнесменов вступил в сговор с первым заместителем гендиректора КП «ХТС». Сделка предусматривала оформление договоров на поставку трубной продукции, окон и технической соли, которые «ХТС» заключало с фигурантом без проведения торгов, прикрываясь военным положением. В результате реализации схемы нанесен ущерб на сумму 159,5 млн грн.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 апреля 2024 в 12:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В «Харьковских тепловых сетях» прокомментировали дело о присвоении 160 млн грн на восстановление города, фигурантом которого является первый заместитель гендиректора КП.".