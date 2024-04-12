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Розікрали гроші на відновлення: реакція “ХТМ”, ім’я підозрюваного посадовця

Суспільство 12:43   12.04.2024
Вікторія Яковенко
Розікрали гроші на відновлення: реакція “ХТМ”, ім’я підозрюваного посадовця

У «Харківських теплових мережах» прокоментували справу про привласнення 160 млн грн на відновлення міста, фігурантом якої є перший заступник гендиректора КП.

Гендиректор «ХТМ» Василь Скопенко повідомляє, що сприяють слідству та надають всю необхідну інформацію. А посадові особи, яким оголошено про підозру, будуть відсторонені від виконання повноважень на посаді.

Тим часом в ГО «Харківський антикорупційний центр» назвали ім’я ймовірного фігуранта справи. За даними активістів, підозру вручили першому заступнику директора КП «ХТМ» Сергію Волику.

«Як ми з’ясували, у 2022 році «ХТМ» укладали прямі контракти з фірмами, а документи так і не з’явилися у Prozorro. Та за деякий час адреси, назва та засновники компаній-підрядників мінялися до невпізнаваності. Яскравий приклад: ТОВ «Вуглеметтрейдінг» отримало від «ХТМ» 140 мільйонів гривень за труби. Засновником та директором фірми був Денис Фролов. Людина з таким ПІБ була відома як комерційний директор Дніпровського металургійного заводу, який займається виробництвом труб. Цей завод належить групі DCH Олександра Ярославського. Саме у «Металісті» багато років працював підозрюваний Сергій Волик», – зазначили активісти.

Нагадаємо, вчора, 11 квітня у НАБУ повідомили про викриття організованої групи, створеної у 2022 році, яка заволоділа державними коштами та грошима міжнародних партнерів України, необхідними для відновлення критичної інфраструктури Харкова. Організатор групи, один з впливових бізнесменів вступив у змову з першим заступником гендиректора КП «ХТМ». Оборудка передбачала оформлення договорів на постачання трубної продукції, вікон та технічної солі, які «ХТМ» укладало з фігурантом без проведення торгів, прикриваючись воєнним станом. Внаслідок реалізації схеми завдано збитків на суму 159,5 млн грн.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2024 в 12:43;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У «Харківських теплових мережах» прокоментували справу про привласнення 160 млн грн на відновлення міста, фігурантом якої є перший заступник гендиректора КП.".