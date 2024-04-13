Авиаудары нанесли россияне по 5 населенным пунктам Харьковщины — Генштаб ВСУ
Фото: zn.ua
На Купянском направлении враг штурмовых действий не вел, сообщил Генштаб ВСУ.
За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Липцы, Волчанск, Купянск-Узловой, Петропавловка, Куриловка Харьковской области.
Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
За прошедшие сутки произошло 97 боевых столкновений.
Враг нанес 2 ракетных и 91 авиационный удар, совершил 160 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаудар, Генштаб ВСУ, россияне, харьковщина, штурм;
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- • Дата публикации материала: 13 апреля 2024 в 07:40;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении враг штурмовых действий не вел, сообщил Генштаб ВСУ.".