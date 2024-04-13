Live
  • Сб 13.04.2024
  • Харьков  +12°С
  • USD 39.17
  • EUR 42.02

Авиаудары нанесли россияне по 5 населенным пунктам Харьковщины — Генштаб ВСУ

Происшествия 07:40   13.04.2024
Оксана Якушко
Авиаудары нанесли россияне по 5 населенным пунктам Харьковщины — Генштаб ВСУ Фото: zn.ua

На Купянском направлении враг штурмовых действий не вел, сообщил Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Липцы, Волчанск, Купянск-Узловой, Петропавловка, Куриловка Харьковской области.

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

За прошедшие сутки произошло 97 боевых столкновений.

Враг нанес 2 ракетных и 91 авиационный удар, совершил 160 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Читайте также: Четыре населенных пункта Харьковщины атаковала авиация РФ — Генштаб ВСУ

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Передадут мобильные ТЭЦ: как мэрия и Кабмин планируют готовить Харьков к зиме
Передадут мобильные ТЭЦ: как мэрия и Кабмин планируют готовить Харьков к зиме
12.04.2024, 22:02
Без света по три часа: новый график отключений в Харькове и области
Без света по три часа: новый график отключений в Харькове и области
12.04.2024, 15:23
Главные новости Харькова 12.04: новый график, освобождение от местных налогов
Главные новости Харькова 12.04: новый график, освобождение от местных налогов
12.04.2024, 23:56
Сегодня 13 апреля: какой праздник и день в истории
Сегодня 13 апреля: какой праздник и день в истории
13.04.2024, 06:00
«Отработаем» — Терехов о решении Кабмина по льготам для бизнеса в Харькове
«Отработаем» — Терехов о решении Кабмина по льготам для бизнеса в Харькове
12.04.2024, 19:53
Авиаудары нанесли россияне по 5 населенным пунктам Харьковщины — Генштаб ВСУ
Авиаудары нанесли россияне по 5 населенным пунктам Харьковщины — Генштаб ВСУ
13.04.2024, 07:40

Новости по теме:

19:09
По селу под Харьковом днем прилетела авиабомба: четверо пострадавших (фото)
20:19
Две атаки отбили защитники на Купянском направлении – Генштаб ВСУ
19:43
Авиаудар и артобстрелы: Генштаб ВСУ — о сутках на Харьковщине
10:44
Вражеский БпЛА ночью попал в Основянском районе Харькова – прокуратура (фото)
20:43
Авиация РФ била по Купянску, Боровой и не только — Генштаб. Пострадали четверо

Вы читали новость: «Авиаудары нанесли россияне по 5 населенным пунктам Харьковщины — Генштаб ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 апреля 2024 в 07:40;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении враг штурмовых действий не вел, сообщил Генштаб ВСУ.".