Авиаудары нанесли россияне по 5 населенным пунктам Харьковщины — Генштаб ВСУ

На Купянском направлении враг штурмовых действий не вел, сообщил Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Липцы, Волчанск, Купянск-Узловой, Петропавловка, Куриловка Харьковской области.

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

За прошедшие сутки произошло 97 боевых столкновений.

Враг нанес 2 ракетных и 91 авиационный удар, совершил 160 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.