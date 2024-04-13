Авіаударів завдали росіяни по 5 населеним пунктам Харківщини – Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку ворог штурмових дій не вів, повідомив Генштаб ЗСУ.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Липці, Вовчанськ, Куп’янськ-Вузловий, Петропавлівка, Курилівка Харківської області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 91 авіаційний удар, здійснив 160 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.