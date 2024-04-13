Ранен водитель «скорой» — россияне атаковали дроном село на Харьковщине

13 апреля около 13:30 россияне сбросили боеприпас с FPV-дрона на село Петропавловка Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Получил ранение 58-летний водитель бригады экстренной медицинской помощи, который приехал туда по вызову, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Также в 10:30 российские военные нанесли удары по селу Загрызово: разрушены частные домовладения.