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Ранен водитель «скорой» — россияне атаковали дроном село на Харьковщине

Происшествия 15:08   13.04.2024
Оксана Якушко
Ранен водитель «скорой» — россияне атаковали дроном село на Харьковщине

13 апреля около 13:30 россияне сбросили боеприпас с FPV-дрона на село Петропавловка Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Получил ранение 58-летний водитель бригады экстренной медицинской помощи, который приехал туда по вызову, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Также в 10:30 российские военные нанесли удары по селу Загрызово: разрушены частные домовладения.

Читайте также: Синегубов об обстрелах Харьковщины: пострадали учебное заведение и “скорая”

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 апреля 2024 в 15:08;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 апреля около 13:30 россияне сбросили боеприпас с FPV-дрона на село Петропавловка Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.".