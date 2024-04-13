Ранен водитель «скорой» — россияне атаковали дроном село на Харьковщине
13 апреля около 13:30 россияне сбросили боеприпас с FPV-дрона на село Петропавловка Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Получил ранение 58-летний водитель бригады экстренной медицинской помощи, который приехал туда по вызову, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.
Также в 10:30 российские военные нанесли удары по селу Загрызово: разрушены частные домовладения.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: БПЛА, водій, водитель, дрон, поранений, раненый, россияне, скорая, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 13 апреля 2024 в 15:08;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 апреля около 13:30 россияне сбросили боеприпас с FPV-дрона на село Петропавловка Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.".