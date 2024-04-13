Поранений водій швидкої – росіяни атакували дроном село на Харківщині
13 квітня близько 13:30 росіяни скинули боєприпас із FPV-дрону по селу Петропавлівка Куп’янського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Отримав поранення 58-річний водій бригади екстреної медичної допомоги, який приїхав туди на виклик, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Також о 10:30 російські військові завдали ударів по селу Загризове: зруйновані приватні домоволодіння.
Читайте також: Синєгубов про обстріли Харківщини: постраждали навчальний заклад та “швидка”
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: БПЛА, водій, дрон, поранений, росіяни, скорая, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Поранений водій швидкої – росіяни атакували дроном село на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2024 в 15:08;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 квітня близько 13:30 росіяни скинули боєприпас із FPV-дрону по селу Петропавлівка Куп’янського району, повідомила Харківська обласна прокуратура. ".