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Поранений водій швидкої – росіяни атакували дроном село на Харківщині

Події 15:08   13.04.2024
Оксана Якушко
Поранений водій швидкої – росіяни атакували дроном село на Харківщині

13 квітня близько 13:30 росіяни скинули боєприпас із FPV-дрону по селу Петропавлівка Куп’янського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Отримав поранення 58-річний водій бригади екстреної медичної допомоги, який приїхав туди на виклик, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Також о 10:30 російські військові завдали ударів по селу Загризове: зруйновані приватні домоволодіння.

Читайте також: Синєгубов про обстріли Харківщини: постраждали навчальний заклад та “швидка”

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2024 в 15:08;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 квітня близько 13:30 росіяни скинули боєприпас із FPV-дрону по селу Петропавлівка Куп’янського району, повідомила Харківська обласна прокуратура. ".