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Россияне нанесли авиаудар по Боровой в Харьковской области — Генштаб ВСУ

Происшествия 19:56   13.04.2024
Оксана Якушко
Россияне нанесли авиаудар по Боровой в Харьковской области — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском и Лиманском направлениях враг наступательных действий не вел, сообщил Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении россияне сбросили авиабомбы возле Боровой Харьковской области.

Читайте также: Авиаудары нанесли россияне по 5 населенным пунктам Харьковщины — Генштаб ВСУ

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 апреля 2024 в 19:56;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском и Лиманском направлениях враг наступательных действий не вел, сообщил Генштаб ВСУ.".