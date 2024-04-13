Россияне нанесли авиаудар по Боровой в Харьковской области — Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Купянском и Лиманском направлениях враг наступательных действий не вел, сообщил Генштаб ВСУ.
На Слобожанском направлении россияне сбросили авиабомбы возле Боровой Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаудар, Борова, Боровая, Генштаб ВСУ, Харьковская область, штурм;
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- • Дата публикации материала: 13 апреля 2024 в 19:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском и Лиманском направлениях враг наступательных действий не вел, сообщил Генштаб ВСУ.".