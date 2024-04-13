Росіяни завдали авіаудару по Боровій на Харківщині – Генштаб ЗСУ
На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог наступальних дій не вів, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку росіяни скинули авіабомби біля Борової Харківської області.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авіаудар, Борова, Генштаб ЗСУ, Харьковская область, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2024 в 19:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог наступальних дій не вів, повідомив Генштаб ЗСУ.".