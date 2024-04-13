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Росіяни завдали авіаудару по Боровій на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Події 19:56   13.04.2024
Оксана Якушко
Росіяни завдали авіаудару по Боровій на Харківщині – Генштаб ЗСУ

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог наступальних дій не вів, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку росіяни скинули авіабомби біля Борової Харківської області.

Читайте також: Авіаударів завдали росіяни по 5 населеним пунктам Харківщини – Генштаб ЗСУ

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2024 в 19:56;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог наступальних дій не вів, повідомив Генштаб ЗСУ.".