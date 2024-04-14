Live
  • Вс 14.04.2024
  • Харьков  +14°С
  • USD 39.17
  • EUR 42.02

На Харьковщине рекламодателя оштрафовали за использование видео из соцсетей

Общество 09:45   14.04.2024
Оксана Горун
На Харьковщине рекламодателя оштрафовали за использование видео из соцсетей

На Харьковщине штраф в 1700 грн заплатил предприниматель, который решил прорекламировать продукцию своего магазина, используя чужое видео с ребенком.

«К нам обратилась заявительница, которая рассказала, что рекламодатель разместил рекламу продукции магазина в публикации через аккаунт в одной из социальных сетей в виде смонтированного видеосюжета, в котором использованы личные видеоматериалы заявительницы с изображением ее и ее малолетнего ребенка. Видео взято на странице заявительницы в другой социальной сети без ее разрешения и согласия», — сообщила подробности пресс-служба Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Инспекторы увидели в произошедшем признаки нарушения Закона Украины «О рекламе». Госпродпотребслужба наложила на рекламодателя штраф в размере 1700 грн. Его провинившийся заплатил добровольно.

В целом с начала года специалисты в Харьковской области установили 68 случаев нарушения норм закона «О рекламе». В Госпродпотребслужбу поступило 94 обращения — от потребителей и органов власти.

Читайте также: ЛГБТ-активисты не могут разместить рекламу в Харькове. Ответы метро и агентств

Обращаться с жалобами на недобросовестную рекламу или другие нарушения закона можно по адресу: г. Харьков, ул. Сумская, 45; в письменном виде по адресу: пр. Науки, 40, г. Харьков, 61166; или по адресу электронной почты: gudpss@kh-consumer.gov.ua.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 14 апреля: удар «шахедов», 10 БПЛА сбили
Главные новости Харькова 14 апреля: удар «шахедов», 10 БПЛА сбили
14.04.2024, 08:38
По Харькову ударили не менее, чем двумя «шахедами» — Синегубов
По Харькову ударили не менее, чем двумя «шахедами» — Синегубов
14.04.2024, 07:16
Взрывы в Харькове, город атакуют дроны и ракеты
Взрывы в Харькове, город атакуют дроны и ракеты
14.04.2024, 00:36
Харьков под ударом «шахедов» — Терехов
Харьков под ударом «шахедов» — Терехов
14.04.2024, 00:15
Синегубов об обстрелах Харьковщины: за сутки двое погибших и два раненых
Синегубов об обстрелах Харьковщины: за сутки двое погибших и два раненых
14.04.2024, 08:32
На Харьковщине рекламодателя оштрафовали за использование видео из соцсетей
На Харьковщине рекламодателя оштрафовали за использование видео из соцсетей
14.04.2024, 09:45

Новости по теме:

12:24
На свалке на Харьковщине обнаружили трупы свиней: что произошло
19:02
На Харьковщине проверили объекты водоснабжения — нарушения есть почти на всех
22:14
Свалку устроили на детской площадке жители поселка под Харьковом
18:36
Еще один домашний кот заболел бешенством на Харьковщине: где введен карантин
19:19
Нефтепродукты в питьевой воде и источники под запретом — экспертизы в Харькове

Вы читали новость: «На Харьковщине рекламодателя оштрафовали за использование видео из соцсетей»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 апреля 2024 в 09:45;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине штраф в 1700 грн заплатил предприниматель, который решил прорекламировать продукцию своего магазина, используя чужое видео с ребенком".