На Харьковщине рекламодателя оштрафовали за использование видео из соцсетей

На Харьковщине штраф в 1700 грн заплатил предприниматель, который решил прорекламировать продукцию своего магазина, используя чужое видео с ребенком.

«К нам обратилась заявительница, которая рассказала, что рекламодатель разместил рекламу продукции магазина в публикации через аккаунт в одной из социальных сетей в виде смонтированного видеосюжета, в котором использованы личные видеоматериалы заявительницы с изображением ее и ее малолетнего ребенка. Видео взято на странице заявительницы в другой социальной сети без ее разрешения и согласия», — сообщила подробности пресс-служба Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Инспекторы увидели в произошедшем признаки нарушения Закона Украины «О рекламе». Госпродпотребслужба наложила на рекламодателя штраф в размере 1700 грн. Его провинившийся заплатил добровольно.

В целом с начала года специалисты в Харьковской области установили 68 случаев нарушения норм закона «О рекламе». В Госпродпотребслужбу поступило 94 обращения — от потребителей и органов власти.

Обращаться с жалобами на недобросовестную рекламу или другие нарушения закона можно по адресу: г. Харьков, ул. Сумская, 45; в письменном виде по адресу: пр. Науки, 40, г. Харьков, 61166; или по адресу электронной почты: gudpss@kh-consumer.gov.ua.