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На Харківщині рекламодавця оштрафували за використання відео з соцмереж

Суспільство 09:45   14.04.2024
Оксана Горун
На Харківщині рекламодавця оштрафували за використання відео з соцмереж

На Харківщині штраф 1700 грн заплатив підприємець, який вирішив прорекламувати продукцію свого магазину, використовуючи чуже відео з дитиною.

“До нас звернулася заявниця, яка розповіла, що рекламодавець розмістив рекламу продукції магазину в публікації через акаунт в одній із соціальних мереж у вигляді змонтованого відеосюжета, в якому використано особисті відеоматеріали заявниці із зображенням її та її малолітньої дитини. Відео взяті на сторінці заявниці в іншій соціальній мережі без її дозволу та згоди”, – повідомила подробиці пресслужба Держпродспоживслужби в Харківській області.

Інспектори побачили ознаки порушення Закону України “Про рекламу”. Держпродспоживслужба наклала на рекламодавця штраф у розмірі 1700 грн. Його винуватець заплатив добровільно.

Загалом з початку року спеціалісти в Харківській області встановили 68 випадків порушення норм закону “Про рекламу”. До Держпродспоживслужби надійшло 94 звернення – від споживачів та органів влади.

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Звертатися зі скаргами на недобросовісну рекламу чи інші порушення закону можна за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 45; письмово за адресою: пр. Науки, 40, м. Харків, 61166; або на адресу електронної пошти: gudpss@kh-consumer.gov.ua.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2024 в 09:45;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині штраф 1700 грн заплатив підприємець, який вирішив прорекламувати продукцію свого магазину, використовуючи чуже відео з дитиною".