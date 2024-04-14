На Харківщині рекламодавця оштрафували за використання відео з соцмереж

На Харківщині штраф 1700 грн заплатив підприємець, який вирішив прорекламувати продукцію свого магазину, використовуючи чуже відео з дитиною.

“До нас звернулася заявниця, яка розповіла, що рекламодавець розмістив рекламу продукції магазину в публікації через акаунт в одній із соціальних мереж у вигляді змонтованого відеосюжета, в якому використано особисті відеоматеріали заявниці із зображенням її та її малолітньої дитини. Відео взяті на сторінці заявниці в іншій соціальній мережі без її дозволу та згоди”, – повідомила подробиці пресслужба Держпродспоживслужби в Харківській області.

Інспектори побачили ознаки порушення Закону України “Про рекламу”. Держпродспоживслужба наклала на рекламодавця штраф у розмірі 1700 грн. Його винуватець заплатив добровільно.

Загалом з початку року спеціалісти в Харківській області встановили 68 випадків порушення норм закону “Про рекламу”. До Держпродспоживслужби надійшло 94 звернення – від споживачів та органів влади.

Звертатися зі скаргами на недобросовісну рекламу чи інші порушення закону можна за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 45; письмово за адресою: пр. Науки, 40, м. Харків, 61166; або на адресу електронної пошти: gudpss@kh-consumer.gov.ua.