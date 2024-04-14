Семь населенных пунктов Харьковщины были под авиаударами за сутки — Генштаб
Генштаб ВСУ в утренней сводке 14 апреля сообщил, что в Харьковской области не было штурмов, но враг наносил авиационные удары.
«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Загрызово, Боровая, Слобожанское, Веселое, Первомайское, Копанки, Колодези Харьковской области», — перечислили в Генштабе ВСУ.
В целом по территории Украины за сутки армия РФ нанесла один ракетный и 109 авиационных ударов, а также совершила 115 обстрелов из РСЗО. Под ударами артиллерии было 110 населенных пунктов.
На фронте зафиксировали 76 боевых столкновений.
«На Купянском и Лиманском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел», — отметили в сводке.
Читайте также: Сегодня 14 апреля: какой праздник и день в истории
Авиация Сил обороны за сутки ударила по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному пункту управления, двум наземным станциям управления БпЛА и одному зенитно-ракетному комплексу противника. Подразделения ракетных войск нанесли поражение по двум районам сосредоточения личного состава и двум средствам противовоздушной обороны противника.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, обстрелы;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Семь населенных пунктов Харьковщины были под авиаударами за сутки — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 апреля 2024 в 06:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 14 апреля сообщил, что в Харьковской области не было штурмов, но враг наносил авиационные удары".