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Семь населенных пунктов Харьковщины были под авиаударами за сутки — Генштаб

Происшествия 06:59   14.04.2024
Оксана Горун
Семь населенных пунктов Харьковщины были под авиаударами за сутки — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в утренней сводке 14 апреля сообщил, что в Харьковской области не было штурмов, но враг наносил авиационные удары.

«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Загрызово, Боровая, Слобожанское, Веселое, Первомайское, Копанки, Колодези Харьковской области», — перечислили в Генштабе ВСУ.

В целом по территории Украины за сутки армия РФ нанесла один ракетный и 109 авиационных ударов, а также совершила 115 обстрелов из РСЗО. Под ударами артиллерии было 110 населенных пунктов.

На фронте зафиксировали 76 боевых столкновений.

«На Купянском и Лиманском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел», — отметили в сводке.

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Авиация Сил обороны за сутки ударила по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному пункту управления, двум наземным станциям управления БпЛА и одному зенитно-ракетному комплексу противника. Подразделения ракетных войск нанесли поражение по двум районам сосредоточения личного состава и двум средствам противовоздушной обороны противника.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 апреля 2024 в 06:59;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 14 апреля сообщил, что в Харьковской области не было штурмов, но враг наносил авиационные удары".