Сім населених пунктів Харківщини були під авіаударами за добу – Генштаб

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 14 квітня повідомив, що на Харківщині не було штурмів, але ворог завдав авіаційних ударів.

“Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Загризове, Борова, Слобожанське, Веселе, Першотравневе, Копанки, Колодязі Харківської області“, – перерахували в Генштабі ЗСУ.

Загалом по території України за добу армія РФ завдала одного ракетного та 109 авіаційних ударів, а також здійснила 115 обстрілів з РСЗВ. Під ударами артилерії було 110 населених пунктів.

На фронті зафіксували 76 бойових зіткнень.

“На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів”, – зазначили у зведенні.

Авіація Сил оборони за добу вдарила по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному пункту управління, двох наземних станціях управління БПЛА та одному зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по двох районах зосередження особового складу та двох засобах протиповітряної оборони противника.