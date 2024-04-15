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КП в Харькове переплатило за электричество 1,8 млн грн: решение суда

Общество 13:51   15.04.2024
Виктория Яковенко
КП в Харькове переплатило за электричество 1,8 млн грн: решение суда

В Харькове в результате незаконных дополнительных соглашений поставщик электроэнергии безосновательно получил 1,8 млн грн от городского КП.

По данным Харьковской областной прокуратуры, КП «Подземный город» объявило о проведении процедуры закупки электрической энергии. Победителем указанного аукциона выбрали ООО, с которым в дальнейшем был заключен соответствующий договор.

«Стороны пришли к согласию по цене электрической энергии за 1 кВт/ч, определив ее в размере 2,4791 грн с НДС. Однако в дальнейшем были заключены дополнительные соглашения, которыми была повышена цена на электроэнергию почти на 2,5 грн за 1 кВт/ч, а объем снабжения электрической энергией уменьшен», — отметили правоохранители.

Как объяснили в прокуратуре, согласно п. 2 ч. 5 ст. 41 Закона Украины «О публичных закупках» существенные условия договора о закупке не могут изменяться после его подписания, кроме случаев увеличения цены за единицу товара до 10% пропорционально увеличению цены такого товара на рынке.

Таким образом ООО незаконно получило почти 1,8 млн грн бюджетных средств от КП «Подземный город». Правоохранители подали иск в суд в интересах государства о признании недействительными дополнительных соглашений к договору и возвращении безосновательно уплаченных бюджетных средств. Суд иск удовлетворил.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 13:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в результате незаконных дополнительных соглашений поставщик электроэнергии безосновательно получил 1,8 млн грн от городского КП.".