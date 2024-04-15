КП у Харкові переплатило за електрику 1,8 млн грн: рішення суду
У Харкові внаслідок незаконних додаткових угод постачальник електроенергії безпідставно отримав 1,8 млн грн від міського КП.
За даними Харківської обласної прокуратури, КП «Підземне місто» оголосило про проведення процедури закупівлі електричної енергії. Переможцем вказаного аукціону було обрано ТОВ, з яким надалі уклали відповідний договір.
«Сторони дійшли згоди щодо ціни електричної енергії за 1 кВт/год, визначивши її у розмірі 2,4791 грн з ПДВ. Проте у подальшому були укладені додаткові угоди, якими була підвищена ціна на електроенергію майже на 2,5 грн за 1 кВт/год, а обсяг постачання електричної енергії зменшено», – зазначили правоохоронці.
Як пояснили в прокуратурі, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання, крім випадків збільшення ціни за одиницю товару до 10% пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку.
Таким чином, ТОВ незаконно отримало майже 1,8 млн грн бюджетних коштів від КП «Підземне місто». Тож правоохоронці подали позов до суду в інтересах держави про визнання недійсними додаткових угод до договору та повернення безпідставно сплачених бюджетних коштів. Суд позов задовольнив.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2024 в 13:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові внаслідок незаконних додаткових угод постачальник електроенергії безпідставно отримав 1,8 млн грн від міського КП.".