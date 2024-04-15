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С фонтана с обезьянами в Харькове убрали защитную конструкцию

Общество 16:25   15.04.2024
Оксана Якушко
Фонтан с обезьянами Фото: Харьковский горсовет Фонтан с обезьянами Фото: Харьковский горсовет
Фонтан с обезьянами Фото: Харьковский горсовет Фото: Харьковский горсовет

Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» открыли фонтан с обезьянами в саду им. Шевченко, сообщил Харьковский горсовет.

Зимой фонтан накрывали специальной защитной конструкцией. Сегодня ее разобрали и готовят фонтан для работы.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 16:25;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» открыли фонтан с обезьянами в саду им. Шевченко, сообщил Харьковский горсовет.".