С фонтана с обезьянами в Харькове убрали защитную конструкцию

Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» открыли фонтан с обезьянами в саду им. Шевченко, сообщил Харьковский горсовет.

Зимой фонтан накрывали специальной защитной конструкцией. Сегодня ее разобрали и готовят фонтан для работы.