С фонтана с обезьянами в Харькове убрали защитную конструкцию
Фонтан с обезьянами Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» открыли фонтан с обезьянами в саду им. Шевченко, сообщил Харьковский горсовет.
Зимой фонтан накрывали специальной защитной конструкцией. Сегодня ее разобрали и готовят фонтан для работы.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: защитная конструкция, фонтан, фонтан с обезьянами, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 16:25;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» открыли фонтан с обезьянами в саду им. Шевченко, сообщил Харьковский горсовет.".