З фонтану з мавпами у Харкові прибрали захисну конструкцію
Співробітники СКП «Харківзеленбуд» відкрили фонтан із мавпами у саду ім. Шевченка, повідомила Харківська міськрада.
Взимку водограй накривали спеціальною захисною конструкцією. Сьогодні її розібрали та готують фонтан для роботи.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: защитная конструкция, фонтан, фонтан с обезьянами, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2024 в 16:25;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співробітники СКП «Харківзеленбуд» відкрили фонтан із мавпами у саду ім. Шевченка, повідомила Харківська міськрада.".