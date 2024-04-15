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З фонтану з мавпами у Харкові прибрали захисну конструкцію

Суспільство 16:25   15.04.2024
Оксана Якушко

Співробітники СКП «Харківзеленбуд» відкрили фонтан із мавпами у саду ім. Шевченка, повідомила Харківська міськрада.

Взимку водограй накривали спеціальною захисною конструкцією. Сьогодні її розібрали та готують фонтан для роботи.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2024 в 16:25;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співробітники СКП «Харківзеленбуд» відкрили фонтан із мавпами у саду ім. Шевченка, повідомила Харківська міськрада.".