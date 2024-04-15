З фонтану з мавпами у Харкові прибрали захисну конструкцію

Співробітники СКП «Харківзеленбуд» відкрили фонтан із мавпами у саду ім. Шевченка, повідомила Харківська міськрада.

Взимку водограй накривали спеціальною захисною конструкцією. Сьогодні її розібрали та готують фонтан для роботи.