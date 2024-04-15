Весенняя акция стартовала на Харьковщине: должны убирать свалки

Акция «За чистую окружающую среду» проводится ежегодно в апреле и мае.

В этот период в населенных пунктах проходят масштабные работы по уборке и благоустройству после зимы, ликвидируют стихийные свалки, сообщают в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Для мониторинга санитарного состояния территорий создаются специальные комиссии с участием представителей органов местного самоуправления.

«Содержание территорий населенных пунктов должно соответствовать требованиям государственных медико-санитарных правил. Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, субъекты хозяйствования и граждане обязаны содержать предоставленные в пользование или принадлежащие им на праве собственности земельные участки и территории в соответствии с требованиями санитарного законодательства», — отмечают в Госпродпотребслужбе.

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