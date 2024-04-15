Весенняя акция стартовала на Харьковщине: должны убирать свалки
Акция «За чистую окружающую среду» проводится ежегодно в апреле и мае.
В этот период в населенных пунктах проходят масштабные работы по уборке и благоустройству после зимы, ликвидируют стихийные свалки, сообщают в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
Для мониторинга санитарного состояния территорий создаются специальные комиссии с участием представителей органов местного самоуправления.
«Содержание территорий населенных пунктов должно соответствовать требованиям государственных медико-санитарных правил. Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, субъекты хозяйствования и граждане обязаны содержать предоставленные в пользование или принадлежащие им на праве собственности земельные участки и территории в соответствии с требованиями санитарного законодательства», — отмечают в Госпродпотребслужбе.
Читайте также: Свалку устроили на детской площадке жители поселка под Харьковом
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: акция, госпродпотребслужба, за чисте довкілля, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Весенняя акция стартовала на Харьковщине: должны убирать свалки»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 23:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Акция «За чистую окружающую среду» проводится ежегодно в апреле и мае".