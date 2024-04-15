Весняна акція стартувала на Харківщині: мають прибирати сміттєзвалища
Акція “За чисте довкілля” проводиться щорічно у квітні та травні.
У цей період у населених пунктах проходять масштабні роботи з прибирання та благоустрою після зими, ліквідовують стихійні звалища, повідомляють у ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.
Для моніторингу санітарного стану територій утворюються спеціальні комісії за участю представників органів місцевого самоврядування.
“Утримання територій населених пунктів повинно відповідати вимогам державних медико-санітарних правил. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання та громадяни зобов’язані утримувати надані в користування чи належні їм на праві власності земельні ділянки й території відповідно до вимог санітарного законодавства”, – зазначають у Держпродспоживслужбі.
Читайте також: Звалище влаштували на дитячому майданчику мешканці селища під Харковом
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: акция, госпродпотребслужба, за чисте довкілля, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Весняна акція стартувала на Харківщині: мають прибирати сміттєзвалища»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2024 в 23:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Весняна акція стартувала на Харківщині: мають прибирати сміттєзвалища".