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Весняна акція стартувала на Харківщині: мають прибирати сміттєзвалища

Суспільство 23:07   15.04.2024
Олена Нагорна
Весняна акція стартувала на Харківщині: мають прибирати сміттєзвалища

Акція “За чисте довкілля” проводиться щорічно у квітні та травні.

У цей період у населених пунктах проходять масштабні роботи з прибирання та благоустрою після зими, ліквідовують стихійні звалища, повідомляють у ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

Для моніторингу санітарного стану територій утворюються спеціальні комісії за участю представників органів місцевого самоврядування.

“Утримання територій населених пунктів повинно відповідати вимогам державних медико-санітарних правил. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання та громадяни зобов’язані утримувати надані в користування чи належні їм на праві власності земельні ділянки й території відповідно до вимог санітарного законодавства”, – зазначають у Держпродспоживслужбі.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2024 в 23:07;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Весняна акція стартувала на Харківщині: мають прибирати сміттєзвалища".