Авиация РФ била по Волчанску, Боровой и Стрелечьей на Харьковщине — Генштаб

Районы города Волчанск, села Стрелечья и поселка Боровая подверглись вражеским авиаударам на Харьковщине в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Под артиллерийским и минометным огнем были Синьковка, Петропавловка, Степовая Новоселовка, Ветеринарное, Казачья Лопань и Гатище.

Наступательных (штурмовых) действий на Купянском направлении военные РФ не вели.