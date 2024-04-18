Авиация РФ била по Волчанску, Боровой и Стрелечьей на Харьковщине — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Районы города Волчанск, села Стрелечья и поселка Боровая подверглись вражеским авиаударам на Харьковщине в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Под артиллерийским и минометным огнем были Синьковка, Петропавловка, Степовая Новоселовка, Ветеринарное, Казачья Лопань и Гатище.
Наступательных (штурмовых) действий на Купянском направлении военные РФ не вели.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудары, Борова, Боровая, волчанск, генштаб, купянское направление, обстрелы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 апреля 2024 в 19:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы города Волчанск, села Стрелечья и поселка Боровая подверглись вражеским авиаударам на Харьковщине в течение суток".