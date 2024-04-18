Авіація РФ била по Вовчанську, Боровій і Стрілечій на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Райони міста Вовчанськ, села Стрілеча та селища Борова зазнали ворожих авіаударів на Харківщині протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Під артилерійським та мінометним вогнем були Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Ветеринарне, Козача Лопань та Гатище.

Наступальних (штурмових) дій на Куп’янському напрямку військові РФ не вели.