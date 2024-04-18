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Авіація РФ била по Вовчанську, Боровій і Стрілечій на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Події 19:26   18.04.2024
Олена Нагорна
Авіація РФ била по Вовчанську, Боровій і Стрілечій на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Райони міста Вовчанськ, села Стрілеча та селища Борова зазнали ворожих авіаударів на Харківщині протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Під артилерійським та мінометним вогнем були Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Ветеринарне, Козача Лопань та Гатище.

Наступальних (штурмових) дій на Куп’янському напрямку військові РФ не вели.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2024 в 19:26;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони міста Вовчанськ, села Стрілеча та селища Борова зазнали ворожих авіаударів на Харківщині протягом доби".