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Повреждены 90% домов: как выглядит приграничная Казачья Лопань на Харьковщине

Происшествия 17:40   18.04.2024
Елена Нагорная
Повреждены 90% домов: как выглядит приграничная Казачья Лопань на Харьковщине Фото: Telegram Вячеслава Задоренко

Около 90% домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры повреждены в поселке Казачья Лопань Харьковской области, который находится вблизи границы с РФ.

Разрушения в результате постоянных вражеских бомбардировок КАБами, дронами и обстрелов из артиллерии показал глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

На фото, по его словам, разрушенные пожарно-спасательная часть, семейная амбулатория, продовольственный магазин и частные домовладения.

Напомним, принудительная эвакуация семей с детьми объявлена из 47 населенных пунктов Дергачевской, Золочевской, Липецкой и Боровской громад.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 апреля 2024 в 17:40;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 90% домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры повреждены в поселке Казачья Лопань".