Повреждены 90% домов: как выглядит приграничная Казачья Лопань на Харьковщине
Фото: Telegram Вячеслава Задоренко
Около 90% домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры повреждены в поселке Казачья Лопань Харьковской области, который находится вблизи границы с РФ.
Разрушения в результате постоянных вражеских бомбардировок КАБами, дронами и обстрелов из артиллерии показал глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.
На фото, по его словам, разрушенные пожарно-спасательная часть, семейная амбулатория, продовольственный магазин и частные домовладения.
Напомним, принудительная эвакуация семей с детьми объявлена из 47 населенных пунктов Дергачевской, Золочевской, Липецкой и Боровской громад.
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: Дергачи, задоренко, Казачья Лопань, обстрелы, разрушения, руйнування, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 апреля 2024 в 17:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 90% домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры повреждены в поселке Казачья Лопань".