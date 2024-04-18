Повреждены 90% домов: как выглядит приграничная Казачья Лопань на Харьковщине

Около 90% домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры повреждены в поселке Казачья Лопань Харьковской области, который находится вблизи границы с РФ.

Разрушения в результате постоянных вражеских бомбардировок КАБами, дронами и обстрелов из артиллерии показал глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

На фото, по его словам, разрушенные пожарно-спасательная часть, семейная амбулатория, продовольственный магазин и частные домовладения.

Напомним, принудительная эвакуация семей с детьми объявлена из 47 населенных пунктов Дергачевской, Золочевской, Липецкой и Боровской громад.