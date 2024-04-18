Пошкоджені 90% домів: який вигляд має прикордонна Козача Лопань на Харківщині
Близько 90% будинків, господарчих споруд та об’єктів інфраструктури пошкоджені в селищі Козача Лопань Харківської області, яке знаходиться поблизу кордону з РФ.
Руйнування внаслідок постійних ворожих бомбардувань КАБами, дронами та обстрілів з артилерії показав голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.
На фото, за його словами, зруйновані пожежно-рятувальна частина, сімейна амбулаторія, продовольчий магазин та приватні домоволодіння.
Нагадаємо, примусова евакуація сімей з дітьми оголошена з 47 населених пунктів Дергачівської, Золочівської, Липецької та Борівської громад.
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- Категорії: Події, Репортаж, Харків; Теги: Дергачі, задоренко, Казачья Лопань, обстріли, руйнування, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2024 в 17:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 90% будинків, господарчих споруд та об’єктів інфраструктури пошкоджені в селищі Козача Лопань".