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Пошкоджені 90% домів: який вигляд має прикордонна Козача Лопань на Харківщині

Події 17:40   18.04.2024
Олена Нагорна
Пошкоджені 90% домів: який вигляд має прикордонна Козача Лопань на Харківщині

Близько 90% будинків, господарчих споруд та об’єктів інфраструктури пошкоджені в селищі Козача Лопань Харківської області, яке знаходиться поблизу кордону з РФ.

Руйнування внаслідок постійних ворожих бомбардувань КАБами, дронами та обстрілів з артилерії показав голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

На фото, за його словами, зруйновані пожежно-рятувальна частина, сімейна амбулаторія, продовольчий магазин та приватні домоволодіння.

Нагадаємо, примусова евакуація сімей з дітьми оголошена з 47 населених пунктів Дергачівської, Золочівської, Липецької та Борівської громад.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2024 в 17:40;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 90% будинків, господарчих споруд та об’єктів інфраструктури пошкоджені в селищі Козача Лопань".