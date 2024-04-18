Пошкоджені 90% домів: який вигляд має прикордонна Козача Лопань на Харківщині

Близько 90% будинків, господарчих споруд та об’єктів інфраструктури пошкоджені в селищі Козача Лопань Харківської області, яке знаходиться поблизу кордону з РФ.

Руйнування внаслідок постійних ворожих бомбардувань КАБами, дронами та обстрілів з артилерії показав голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

На фото, за його словами, зруйновані пожежно-рятувальна частина, сімейна амбулаторія, продовольчий магазин та приватні домоволодіння.

Нагадаємо, примусова евакуація сімей з дітьми оголошена з 47 населених пунктів Дергачівської, Золочівської, Липецької та Борівської громад.