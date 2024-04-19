На родителей любителей граффити на Харьковщине составили админпротокол
Подростков, разрисовывавших граффити стены здания обнаружили полицейские в Мерефе.
«При патрулировании г. Мерефа полицейскими офицерами Мерефянской громады совместно с участковым офицером полиции задержаны два юноши, которые разрисовывали граффити стены домов», — сообщили на странице «Полицейские офицеры громад в Харьковской области» в facebook.
Полицейские проинформировали, что с подростками провели разъяснительную беседу о последствиях такого «творчества».
«А в отношении родителей составили протоколы об административном правонарушении по ч. 3 ст. 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей)», — отметили в сообщении.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: граффити, новости Харькова, подростки, Полицейские офицеры громад в Харьковской области;
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- • Дата публикации материала: 19 апреля 2024 в 10:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подростков, разрисовывавших граффити стены здания обнаружили полицейские в Мерефе".