На родителей любителей граффити на Харьковщине составили админпротокол

Подростков, разрисовывавших граффити стены здания обнаружили полицейские в Мерефе.

«При патрулировании г. Мерефа полицейскими офицерами Мерефянской громады совместно с участковым офицером полиции задержаны два юноши, которые разрисовывали граффити стены домов», — сообщили на странице «Полицейские офицеры громад в Харьковской области» в facebook.

Полицейские проинформировали, что с подростками провели разъяснительную беседу о последствиях такого «творчества».

«А в отношении родителей составили протоколы об административном правонарушении по ч. 3 ст. 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей)», — отметили в сообщении.