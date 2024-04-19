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На родителей любителей граффити на Харьковщине составили админпротокол

Общество 10:37   19.04.2024
Оксана Горун
На родителей любителей граффити на Харьковщине составили админпротокол

Подростков, разрисовывавших граффити стены здания обнаружили полицейские в Мерефе.

«При патрулировании г. Мерефа полицейскими офицерами Мерефянской громады совместно с участковым офицером полиции задержаны два юноши, которые разрисовывали граффити стены домов», — сообщили на странице «Полицейские офицеры громад в Харьковской области» в facebook.

Полицейские проинформировали, что с подростками провели разъяснительную беседу о последствиях такого «творчества».

«А в отношении родителей составили протоколы об административном правонарушении по ч. 3 ст. 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей)», — отметили в сообщении.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 апреля 2024 в 10:37;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подростков, разрисовывавших граффити стены здания обнаружили полицейские в Мерефе".