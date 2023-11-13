На Харьковщине поймали браконьера с прибором ночного видения и сотней патронов
Браконьера остановили полицейские офицеры Близнюковской громады.
«В вечернее время суток во время патрулирования с. Бурбулатово Лозовского района стражи порядка остановили автомобиль «ВАЗ 2107″, который имел неисправности системы внешних световых приборов. Во время поверхностной проверки транспортного средства полицейские обнаружили двух убитых зайцев-русаков и охотничье ружье ТОЗ-17 с прибором ночного видения и 96 патронов к нему», — проинформировали на странице «Полицейские офицеры громад в Харьковской области» в facebook.
За незаконную охоту возбудили уголовное дело. Вещдоки направили на экспертизу. Следствие продолжается.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: браконьер, Полицейские офицеры громад в Харьковской области, полиция;
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2023 в 10:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Браконьера остановили полицейские офицеры Близнюковской громады".