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На Харьковщине поймали браконьера с прибором ночного видения и сотней патронов

Происшествия 10:58   13.11.2023
Оксана Горун
На Харьковщине поймали браконьера с прибором ночного видения и сотней патронов

Браконьера остановили полицейские офицеры Близнюковской громады.

«В вечернее время суток во время патрулирования с. Бурбулатово Лозовского района стражи порядка остановили автомобиль «ВАЗ 2107″, который имел неисправности системы внешних световых приборов. Во время поверхностной проверки транспортного средства полицейские обнаружили двух убитых зайцев-русаков и охотничье ружье ТОЗ-17 с прибором ночного видения и 96 патронов к нему», — проинформировали на странице «Полицейские офицеры громад в Харьковской области» в facebook.

За незаконную охоту возбудили уголовное дело. Вещдоки направили на экспертизу. Следствие продолжается.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2023 в 10:58;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Браконьера остановили полицейские офицеры Близнюковской громады".