На Харьковщине поймали браконьера с прибором ночного видения и сотней патронов

Браконьера остановили полицейские офицеры Близнюковской громады.

«В вечернее время суток во время патрулирования с. Бурбулатово Лозовского района стражи порядка остановили автомобиль «ВАЗ 2107″, который имел неисправности системы внешних световых приборов. Во время поверхностной проверки транспортного средства полицейские обнаружили двух убитых зайцев-русаков и охотничье ружье ТОЗ-17 с прибором ночного видения и 96 патронов к нему», — проинформировали на странице «Полицейские офицеры громад в Харьковской области» в facebook.

За незаконную охоту возбудили уголовное дело. Вещдоки направили на экспертизу. Следствие продолжается.