На Харківщині зловили браконьєра з приладом нічного бачення та сотнею набоїв
Браконьєра зупинили поліцейські офіцери Близнюківської громади.
“У вечірній час доби під час патрулювання с. Бурбулатове Лозівського району правоохоронці зупинили автомобіль “ВАЗ 2107″, який мав несправності системи зовнішніх світлових приладів. Під час поверхневої перевірки транспортного засобу поліцейські виявили двох убитих зайців русаків та мисливську рушницю ТОЗ 17 з приладом нічного бачення та 96 набоїв до неї”, – поінформували на сторінці “Поліцейські офіцери громад у Харківській області” у фейсбуці.
За незаконне полювання порушили кримінальну справу. Речдоки направили на експертизу. Слідство продовжується.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2023 в 10:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Браконьєра зупинили поліцейські офіцери Близнюківської громади".