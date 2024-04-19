На батьків любителів графіті на Харківщині склали адмінпротокол
Підлітків, які розмальовували графіті стіни будівлі, виявили поліціянти в Мерефі.
“Під час патрулювання м. Мерефа поліцейськими офіцерами Мереф’янської громади спільно з дільничним офіцером поліції затримано двох юнаків, які розмальовували графіті стіни будинків”, – повідомили на сторінці “Поліцейські офіцери громад у Харківській області” у фейсбуці.
Поліціянти поінформували, що з підлітками провели роз’яснювальну бесіду про наслідки такої “творчості”.
“А відносно батьків склали протоколи про адміністративне правопорушення за ч. 3 ст. 184 (невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов’язки щодо виховання дітей)”, – зазначили у повідомленні.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: граффити, новини Харкова, подростки, Полицейские офицеры громад в Харьковской области;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2024 в 10:37;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підлітків, які розмальовували графіті стіни будівлі, виявили поліціянти в Мерефі".