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На батьків любителів графіті на Харківщині склали адмінпротокол

Суспільство 10:37   19.04.2024
Оксана Горун
На батьків любителів графіті на Харківщині склали адмінпротокол

Підлітків, які розмальовували графіті стіни будівлі, виявили поліціянти в Мерефі.

“Під час патрулювання м. Мерефа поліцейськими офіцерами Мереф’янської громади спільно з дільничним офіцером поліції затримано двох юнаків, які розмальовували графіті стіни будинків”, – повідомили на сторінці “Поліцейські офіцери громад у Харківській області” у фейсбуці.

Поліціянти поінформували, що з підлітками провели роз’яснювальну бесіду про наслідки такої “творчості”.

“А відносно батьків склали протоколи про адміністративне правопорушення за ч. 3 ст. 184 (невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов’язки щодо виховання дітей)”, – зазначили у повідомленні.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2024 в 10:37;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підлітків, які розмальовували графіті стіни будівлі, виявили поліціянти в Мерефі".