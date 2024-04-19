На батьків любителів графіті на Харківщині склали адмінпротокол

Підлітків, які розмальовували графіті стіни будівлі, виявили поліціянти в Мерефі.

“Під час патрулювання м. Мерефа поліцейськими офіцерами Мереф’янської громади спільно з дільничним офіцером поліції затримано двох юнаків, які розмальовували графіті стіни будинків”, – повідомили на сторінці “Поліцейські офіцери громад у Харківській області” у фейсбуці.

Поліціянти поінформували, що з підлітками провели роз’яснювальну бесіду про наслідки такої “творчості”.

“А відносно батьків склали протоколи про адміністративне правопорушення за ч. 3 ст. 184 (невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов’язки щодо виховання дітей)”, – зазначили у повідомленні.