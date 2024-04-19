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Ночью заморозки, днем тепло. Какой будет погода 20 апреля в Харькове и области

Общество 20:02   19.04.2024
Оксана Якушко
Ночью заморозки, днем тепло. Какой будет погода 20 апреля в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 20 апреля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

20 апреля: Переменная облачность.
По области: Без существенных осадков.
Ветер ночью юго-западный↗️, 5-10 м/с; днем северо-восточный ↙️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 2 — 7° тепла, на поверхности почвы местами заморозки ❄️ 0 — 2°,
днем 15 – 20°.

По городу: Без существенных осадков.
Ветер ночью юго-западный↗️, 5-10 м/с; днем северо-восточный ↙️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 4 — 6° тепла, днем 16 — 18°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 19 апреля 2024 в 20:02;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 20 апреля, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".